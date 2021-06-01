الحمليشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرةالثورلا تتراجع أمام الضغوطالجوزاءتحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديدالسرطانمستقبل جيد يلوح في الأفقالأسديحذّرك هذا اليوم من مشكلاتالعذراءتؤثر فيك الأحداث الخارجيةالميزانتصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمكالعقربيحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجةالقوسيكتمل مشروعك اليومالجديلا تحاول التضييق على الشريك في الأيام المقبلةالدلوالدلوتكون هذا اليوم ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديهالحوتيعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام