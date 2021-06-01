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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
01-06-2021
|
22:55
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الحمل
يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة
الثور
لا تتراجع أمام الضغوط
الجوزاء
تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد
السرطان
مستقبل جيد يلوح في الأفق
الأسد
يحذّرك هذا اليوم من مشكلات
العذراء
تؤثر فيك الأحداث الخارجية
الميزان
تصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمك
العقرب
يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة
القوس
يكتمل مشروعك اليوم
الجدي
لا تحاول التضييق على الشريك في الأيام المقبلةالدلو
الدلو
تكون هذا اليوم ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه
الحوت
يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام
المصدر: السومرية
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