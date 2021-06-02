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منوعات
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
02-06-2021
|
16:00
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رصدت عدسات الكاميرات امرأة إيطالية غاضبة في رحلة على متن طائرة تابعة لشركة "Ryanair" متجهة من إيبيزا إلى ميلانو، بعد أن طلب منها ارتداء كمامة.
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "المصري اليوم لايت"، فقد انتقدت السيدة طاقم الطائرة في أثناء محاولة إخراجها من الطائرة قبل الإقلاع، وذلك بعد أن رفضت الالتزام بالضوابط المطلوبة لمنع انتشار الفيروس الوبائي.
في البداية، طلبت الرحلة من جميع الركاب ارتداء قناع الوجه طوال مدة الرحلة لمنع انتشار كورونا.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد طلب الركاب من السيدة الإيطالية ارتداء قناعها والالتزام بالتعليمات، فردت بإهانتهم لفظياً.
ومع تصاعد المواجهة شرعت في البصق عليهم والاعتداء عليهم جسدياً.
وتم تداول لقطات من الرحلة على الإنترنت الأسبوع الماضي، حيث يظهر في الفيديو، محاولة أفراد الطاقم اعتراض "المشاكسة" ومرافقتها للخروج من الطائرة، التي لم تقلع بعد، كما أظهرت لقطات أخرى أنها تنتقد المضيفات أثناء إبعادها عن الرحلة.
المصدر:
روسيا اليوم
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