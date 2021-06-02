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حصل على تعويض ضخم بعد سجنه بالخطأ

Lebanon 24
02-06-2021 | 16:00
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تمكن مواطن سعودي من الحصول على تعويض مالي كبير عقب قضائه أكثر من عام ونصف في السجن عن طريق الخطأ.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية نقلا عن مصادرها أن محكمة الاستئناف في مدينة جدة، غربي السعودية، قد أيدت قرارا صادرا عن المحكمة الجزائية بتعويض أحد المواطنيين بمبلغ قدره 800 ألف ريال سعودي (حوالي 214 ألف دولار أميركي).

وقالت الصحيفة إن المواطن السعودي قد حصل على ذلك التعويض بعد أن قضى في السجن  19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.

ولفتت الصحيفة، التي لم تكشف اسم وهوية الرجل الذي حصل على التعويض، إلى أن الحكم بات نهائيا واكتسب صفة القطيعة، وبالتالي أصبح واجب التنفيذ.

وأشار قرار المحكمة إلى أن التعويض جاء جبرا للضرر الذي أصاب المدان السابق، دون أن تكون تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن الجريمة التي أدين بها أو كيف جرى اكتشاف براءته منها، ولكنه حصل في نهاية الأمر على مبلغ يقدر بنحو 1500 ريال عن كل ليلة قضاها في السجن.
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