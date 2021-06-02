الحملحسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجعالثورأخبار سارّة جداً تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العملالجوزاءحالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلباً في عملكالسرطانتتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل او مللالأسدتدفعك الانفعالات نحو الهاويةالعذراءيوم مليء بالتشويق على الصعيد الشخصيالميزانتواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك بهالعقربحاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهةالقوسيميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمركالجدييتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قويالدلوقد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراًالحوتقد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة