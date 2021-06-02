الحمل
حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع
الثور
أخبار سارّة جداً تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل
الجوزاء
حالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلباً في عملك
السرطان
تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل او ملل
الأسد
تدفعك الانفعالات نحو الهاوية
العذراء
يوم مليء بالتشويق على الصعيد الشخصي
الميزان
تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به
العقرب
حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهة
القوس
يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمرك
الجدي
يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي
الدلو
قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً
الحوت
قد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة