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مشهد فلكي عالمي ودقيق جداً.. إليكم توقعات ماغي فرح العامة لشهر حزيران 2021

Lebanon 24
03-06-2021 | 02:00
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ماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج، وماذا ينتظر الأبراج في شهر حزيران 2021 من أحداث مهمة وتوقعات عامة؟ إليكم أبرز وأهم التوقعات العامة لشهر حزيران للأبراج من الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح.

 

يُشكل القمر الجديد الذي يتزامن مع الكسوف في برج الجوزاء مربعاً مع نبتون، وكوكب مارس يواجه بلوتون، وهذا يعني مشهد فلكي عالمي ودقيق جداً .

 

يتحدث الكسوف المتزامن مع ميركور في برج الجوزاء وتراجع ساتورن إعتباراً من آواخر شهر أيار، عن أحداث مفاجئة تؤثر على الجميع، وقد تفضح أسراراً أو تتأزم بعض الأوضاع والكثيرون سيواجهون مستجدات وتأجيل أو مراوحة المكان، وأكثر المتأثرين بهذا الكسوف هم بالإجمال مواليد الجوزاء الذين يتوجب عليهم إعادة النظر في الإنجازات أو يتكيفوا مع تغييرات من الممكن أن تحصل في المجال الذي يهمهم.

 

يوحي أيضاً هذا الكسوف إلى نزاعات تهم أيضاً مواليد الحوت والعذراء وعليهم أن يتناغموا مع ما يخصل بعيداً عن الإعتراض والمعارضة والإستفزاز، وقواعد اللعبة ستتغير في هذا الشهر الذي يحمل الإشكالات والتوترات.

 

تطال أيضاً الشؤون المتردية مواليد الحوت والقوس، في حين يستفيد مواليد العقرب ويحصلون على أخبار طيبة على أثر إشكالات او بعض التعديلات في المناصب.

 

يكون الكسوف مناسب لمواليد الميزان خاصة أن كوكب مارس في الجوزاء مع ميركور يتحدثان عن إحتفالات ولقاءات رومانسية وأجواء عامة مناسبة.

 

يؤدي ما يحصل في هذا الشهر إلى تغييرات مهمة في مجال عمل الجدي، والمطلوب منه الصبر والتفهم، أما مواليد الدلو فيواجهون أخصام ويعالجون أمراً طارئاً، ويكون الكسوف جيد جداً ولو كان هناك خطراً على المحيط.

 

يمرّ بعض مواليد الحوت في تجربة إستثنائية ويتفاجأون بسوء تفاهم أو إلتباس أو تأخّر في موعد أو إستقالة أو إقالة أو فوضى عامة في مقر العمل أو مخاوف من تفاقم وضع يحاولون معالجته دون ضجيج.

 

على مواليد الثور التروّي وقبول بعض الشروط والصمت ومسايرة بعض الأوضاع، وقد يتعرضون إلى صراع مع بعض المعترضين على نشاطاتهم.

 

يعني الكسوف الكثير بالنسبة لمواليد الأسد بسبب وجود الشمس ويعني أحداث إستثنائية تحصل في حياتهم أو في حياة المقربين منهم، ولديهم تبدُّل أساسي في حياتهم، ولا يمُّر أسبوع دون أن يحصل شيئاً أو حدثاً مهماً في شهر حزيران ويقلب المقاييس.

 

يتمتع مواليد الحمل في أوقات جيدة، ويُتيح لهم الكسوف فرص على كل الأصعدة حتى يستفيدوا من الفترة هذه.

 

نحذر مواليد السرطان من بعض المخاطر أثناء سفر ويحسهم الفلك على درس كل المعطيات قبل التحرك، هناك تغيير في العمل وأخبار درامية تخص زميل أو مقرّب أو أحداث عامة  تؤثر مباشرة على توجهاتهم.

 

المصدر: الجميلة
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