طفلان يقتحمان منزلاً ويتبادلان إطلاق النار مع الشرطة!

أعلنت السلطات الأميركية ان طفلين في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبلاغ عما يحدث في الموقع.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان إن الطفل (12 عاما) والفتاة (14 عاما) عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع إنتربرايز السكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة.

وأصيبت الفتاة بعيار ناري بعد أن صوبت سلاحها إلى رجال الشرطة.

وقال قائد الشرطة في بيان "الطفل المسلح بكالاشنيكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب".

وأضافت السلطات أن الفتاة خضعت لعملية جراحية وحالتها مستقرة. ولم يصب أي من رجال الشرطة في واقعة إطلاق النار التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي.

وحاصر ضباط الشرطة المنزل بعدما وصلهم بلاغ بسماع صوت تهشم للزجاج يشير لاقتحامه وبدأ بعد ذلك إطلاق النار من داخل المنزل. ووفقا لبيان قائد الشرطة وقع تبادل لإطلاق النار أربع مرات استمر 35 دقيقة. وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية وكالاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.