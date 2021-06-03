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طفل وفتاة يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة.. وهذا ما عُثر عليه داخل منزلهما!

Lebanon 24
03-06-2021 | 08:00
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قالت السلطات الأميركية إن طفلين في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبلاغ عما يحدث في الموقع.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان إن الطفل (12 عاما) والفتاة (14 عاما) عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع إنتربرايز السكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة.
وأصيبت الفتاة بعيار ناري بعد أن صوبت سلاحها إلى رجال الشرطة.

وقال قائد الشرطة في بيان "الطفل المسلح بكالاشنيكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب".

وأضافت السلطات أن الفتاة خضعت لعملية جراحية وحالتها مستقرة. ولم يصب أي من رجال الشرطة في واقعة إطلاق النار التي حدثت الثلاثاء.

وحاصر ضباط الشرطة المنزل بعد أن وصلهم بلاغ بسماع صوت تهشم للزجاج يشير لاقتحامه وبدأ بعد ذلك إطلاق النار من داخل المنزل. ووفقا لبيان قائد الشرطة وقع تبادل لإطلاق النار أربع مرات استمر 35 دقيقة. وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية وكالاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.
المصدر: سكاي نيوز
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