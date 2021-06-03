24
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
من الطابق الرابع... رجل يعلق ابنه في الهواء خارج نافذة!
Lebanon 24
03-06-2021
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يمسك طفلاً ويعلقه في الهواء من نافذة شقة كائنة في الطابق الرابع في أحد العقارات الواقعة في منطقة الشروق في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشرت صحيفة "المرصد" الفيديو، مشيرة إلى أن الرجل هو عامل بذات البناية التي تم تصوير الواقعة فيها، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله في وضع معلق في الهواء.
وصرحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية أنه بعد التحقيقات تم تحديد هوية الرجل وضبطه، وبعد مواجهته بالفيديو المشار إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقوله إنه كان يلهو مع طفله بالطريقة المشار إليها.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
15:49 | 2021-06-02
02/06/2021 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
02:15 | 2021-06-03
03/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
14:30 | 2021-06-02
02/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2021-06-03
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
08:00 | 2021-06-03
طفل وفتاة يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة.. وهذا ما عُثر عليه داخل منزلهما!
07:50 | 2021-06-03
أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. هكذا تسلل الفطر لجسد أحمد
06:08 | 2021-06-03
رجل أعمال أحضر عارضة أزياء إلى شقة بفراش واحد.. وهذا ما أجبرها على فعله!
05:00 | 2021-06-03
طفلان يقتحمان منزلاً ويتبادلان إطلاق النار مع الشرطة!
02:00 | 2021-06-03
مشهد فلكي عالمي ودقيق جداً.. إليكم توقعات ماغي فرح العامة لشهر حزيران 2021
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 19:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact