أول نقابة لفتيات الليل في إسبانيا بأمر قضائي

صادق القضاء الإسباني على إنشاء أول نقابة لعاملات الجنس في إسبانيا، مسقطا مسعى حكوميا لإبطال إقامة هذه المنظمة، وفق ما أعلنت الأربعاء المحكمة العليا الإسبانية، أعلى مرجعية قضائية في البلاد.وكانت النقابة التي أُسست وسط تكتم كبير صيف العام 2018 تحت اسم أوتراس، قد أثارت اعتراضا من حكومة الاشتراكي بدرو سانشيز الذي لجأ إلى القضاء لإبطال الترخيص الممنوح لها بعد ثلاثة أشهر من إنشائها.وأيدت المحكمة العليا النقابة معتبرة أن "الترخيص المطعون به يتماشى مع القانون" كما أن عاملات الجنس “يتمتعن بالحق الأساسي في الحرية وحق إنشاء نقابة".وكسرت المحكمة تاليا القرار الصادر في نوفمبر 2018 والذي ألغى ترخيص نقابة أوتراس بحجة أن السماح بها يمثل قبولا بالقوادة.. وهو نشاط غير قانوني".ولا ينص القانون الإسباني صراحة على تشريع الدعارة أو حظرها لكنها تُمارَس بحرية وتنتشر بيوت الدعارة على نطاق واسع في البلاد.