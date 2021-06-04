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برجك اليوم

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:54
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الحمل
القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن خطوة جريئة أو عن زميل جديد يدخل حياتك
الثور
حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً
الجوزاء
 القمر الجديد في برجك يلقي الضوء على علاقات لك ويعني بداية جديدة
السرطان
تفكّر في بعض الحوافز غير المعلنة، وتستوعب ما حصل معك في الماضي
الأسد
بانتظارك تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية بالشريك
العذراء
اعرف كيف تدير شؤونك بتعقل ونظّم مخططاتك تجنّباً للوقوع في المشاكل مستقبلياً
الميزان
القمر الجديد في برج الجوزاء يفتح أمامك مجالات جديدة ويبشر ببعض الأرباح أو النجاحات
العقرب
مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة
القوس
اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظراً إلى كفاءتك العالية
الجدي
 لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت
الدلو
تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك
الحوت
تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدّاً للعلاقة به
 
المصدر: السومرية
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