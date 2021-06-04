الحملالقمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن خطوة جريئة أو عن زميل جديد يدخل حياتكالثورحاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباًالجوزاءالقمر الجديد في برجك يلقي الضوء على علاقات لك ويعني بداية جديدةالسرطانتفكّر في بعض الحوافز غير المعلنة، وتستوعب ما حصل معك في الماضيالأسدبانتظارك تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية بالشريكالعذراءاعرف كيف تدير شؤونك بتعقل ونظّم مخططاتك تجنّباً للوقوع في المشاكل مستقبلياًالميزانالقمر الجديد في برج الجوزاء يفتح أمامك مجالات جديدة ويبشر ببعض الأرباح أو النجاحاتالعقربمهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولةالقوساذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظراً إلى كفاءتك العاليةالجديلا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقتالدلوتمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولكالحوتتعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدّاً للعلاقة به