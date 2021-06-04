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منوعات
توفي قبل هبوط طائرته بالمطار.. هكذا أمضى اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
04-06-2021
|
12:00
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شهدت رحلة الخطوط اليمنية القادمة إلى مطار القاهرة الدولي وفاة راكب يمني على متن الطائرة قبل هبوطها في القاهرة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الراكب ع . ف يمني الجنسية، وتوفى على متن رحلة الخطوط اليمنية رقم 600، القادمة من اليمن وعلى متنها عدد من الركاب اليمنيين القادمين لتلقي العلاج في مستشفيات القاهرة، نتيجة لإصابتهم في الأحداث التي تشهدها البلاد.
وبينت المصادر، أنه قبل وصول الرحلة إلى مطار القاهرة، تعرض الراكب المذكور لانتكاسة في حالته الصحية، حيث أنه كان مصابا بطلقة في الرأس فحدثت له مضاعات أدت إلى وفاته.
وأضافت، أنه تم وضع الجثمان تحت تصرف قوات الأمن بالمطار لحين انتهاء الإجراءات.
المصدر:
روسيا اليوم
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