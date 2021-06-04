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منوعات
عيد زواج يتحول الى جريمة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-06-2021
|
18:00
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تحولت رحلة للاحتفال بعيد الزواج، إلى جريمة مفجعة، كان شاهد عليها أطفال صغار تغيرت حياتهم إلى الأبد.
وحكمت محكمة أميركية على رجل يدعى كينيث مانزاناريس، بالسجن 30 عاما، بعد قيامته بقتل زوجته بوحشية، أمام أنظار أطفالهما، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وصدر الحكم أخيرا، بعد 4 أعوام من الجلسات للرجل البالغ من العمر 43، والذي انهال على زوجته بالضرب حتى موتها، على متن رحلة سياحية بحرية قبل أعوام.
ووفقا لديلي ميل، فإن الزوجين احتد بينهما الخلاف خلال الرحلة، حتى وصل الأمر لطلب زوجته منه الطلاق، وهو ما أثار جنون مانزاناريس.
ومن الغريب أن عددا من الركاب ظنوا أن الجريمة الدموية هي جزء من "لغز جريمة" تمثيلي، أقامته الرحلة البحرية للركاب، وأن الحادثة كانت تمثيلا بهدف المزاح.
وكان مانزاناريس يأمل بحكم مخفف مدته 7 أعوام، بسبب معاناته من اضطراب ثنائي القطب، مما يسبب له العصبية المفرطة، لكن المحكمة لم تتهاون معه.
المصدر: "سكاي نيوز
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