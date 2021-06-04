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منوعات
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
04-06-2021
|
15:00
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أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل كيف استنجد ظبي صغير في حديقة "كروجر" الوطنية في جنوب أفريقيا، بمجموعة سياح واقترب بشكل كبير من نافذة غرفتهم وضربها مستغيثاً بهم لحمايته من الضباع التي كانت متربّصة به.
ووثّق مقطع فيديو وثّقه السياح ظبياً صغيراً اقترب من نافذة غرفتهم في الفندق وضربها برأسه، بعد أن لاحظ اقتراب الضباع من المنطقة.
وقال الشاب ويستون بيلين (22 عاماً) الذي صوّر هذا المشهد "بعد فترة (من وجود الظبي)، ظهر ضبع وانقضّ على الظبي، وكسر عنقه ومسكه، وبعد ذلك أتت الضباع الأخرى والتهمت الفريسة وسحبت بقاياها إلى الأدغال".
وأكد الشاب أنهم أصيبوا بالصدمة عند مشاهدة الضباع وشعروا بالرعب من إمكانية انكسار الزجاج ودخول الحيوانات المفترسة إليهم.
المصدر: سبوتنيك
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