وظيفة مطلوبة بكثرة حول العالم.. ما هي؟





وأشار التقرير إلى أنّ سلسلة من تلك الهجمات خلال الفترة الماضية، كانت بمثابة "دعوة لاستيقاظ" الشركات الأمريكية بشأن الاستثمار في الأمن السيبراني.



وعلى صعيد شركة "مايكروسوفت"، فقد كشفت أنّ "الجهة التي نفذت هجوم سولار ويندز عبر الإنترنت، أواخر العام الماضي، تستهدف حالياً وكالات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات استشارات ومنظمات غير حكومية، وقد تبيّن أنها مجموعة نوبليوم الروسية".



وتطرّق تقرير "CNN" أيضاً إلى الهجوم الذي استهدف شركة "كولونيال بايبلاين"، في وقت سابق من أيار الماضي، مما أجبرها على إغلاق خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة مؤقتاً، وأدى إلى نقص الوقود وارتفاع الأسعار في ولايات متعددة على مدار عدة أيام.



وكلف هذا الهجوم شركة كولونيال ما لا يقل عن 4.4 مليون دولار، وهو المبلغ الذي اعترف رئيسها التنفيذي بدفعه للقراصنة الإلكترونيين. وفي الأسابيع التي سبقت الهجوم، أعلنت الشركة عن حاجتها لمدير متخصص بالأمن السيبراني.



وتشير مثل هذه الهجمات إلى حاجة الشركات لتعيين متخصصين في وظيفة الأمن السيبراني، وفقا لبعض الخبراء الذين يقولون إن هناك عقبة وحيدة في وجه ذلك، وهي أن هناك نقص كبير في المتخصصين بهذا المجال.



وقال بريان أورمي، مدير شركة غايد بوينت سيكيوريتي: "إنها حرب مواهب، وهناك نقص في العرض وزيادة في الطلب".



ويراقب الخبراء النقص في المتخصصين بمجال الأمن السيبراني منذ نحو عقد من الزمان. أما الآن وبعد الهجمات الأخيرة، فقد تؤدي زيادة الطلب من الشركات التي تتطلع إلى توظيفهم بتفاقم المشكلة. وفي الوقت نفسه، ومع تزايد مخاطر الهجمات وتطور التكنولوجيا، تزداد أيضاً قدرات القراصنة الإلكترونيين، ويصبحون أكثر تقدماً.



وظيفة "محلل أمن المعلومات" المهنة الـ10 الأسرع نمواً خلال العقد المقبل سلط تقرير جديد لشبكة "CNN" الأميركية، الضوء على الهجمات السيبرانية وعلى أهمية وجود موظفي الأمن السيبراني في أمريكا والعالم.وأشار التقرير إلى أنّ سلسلة من تلك الهجمات خلال الفترة الماضية، كانت بمثابة "دعوة لاستيقاظ" الشركات الأمريكية بشأن الاستثمار في الأمن السيبراني.وعلى صعيد شركة "مايكروسوفت"، فقد كشفت أنّ "الجهة التي نفذت هجوم سولار ويندز عبر الإنترنت، أواخر العام الماضي، تستهدف حالياً وكالات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات استشارات ومنظمات غير حكومية، وقد تبيّن أنها مجموعة نوبليوم الروسية".وتطرّق تقرير "CNN" أيضاً إلى الهجوم الذي استهدف شركة "كولونيال بايبلاين"، في وقت سابق من أيار الماضي، مما أجبرها على إغلاق خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة مؤقتاً، وأدى إلى نقص الوقود وارتفاع الأسعار في ولايات متعددة على مدار عدة أيام.وكلف هذا الهجوم شركة كولونيال ما لا يقل عن 4.4 مليون دولار، وهو المبلغ الذي اعترف رئيسها التنفيذي بدفعه للقراصنة الإلكترونيين. وفي الأسابيع التي سبقت الهجوم، أعلنت الشركة عن حاجتها لمدير متخصص بالأمن السيبراني.وتشير مثل هذه الهجمات إلى حاجة الشركات لتعيين متخصصين في وظيفة الأمن السيبراني، وفقا لبعض الخبراء الذين يقولون إن هناك عقبة وحيدة في وجه ذلك، وهي أن هناك نقص كبير في المتخصصين بهذا المجال.وقال بريان أورمي، مدير شركة غايد بوينت سيكيوريتي: "إنها حرب مواهب، وهناك نقص في العرض وزيادة في الطلب".ويراقب الخبراء النقص في المتخصصين بمجال الأمن السيبراني منذ نحو عقد من الزمان. أما الآن وبعد الهجمات الأخيرة، فقد تؤدي زيادة الطلب من الشركات التي تتطلع إلى توظيفهم بتفاقم المشكلة. وفي الوقت نفسه، ومع تزايد مخاطر الهجمات وتطور التكنولوجيا، تزداد أيضاً قدرات القراصنة الإلكترونيين، ويصبحون أكثر تقدماً.

ووفقاً لمسح أجرته منظمة "ISC2″، وهي منظمة دولية غير ربحية تقدم برامج التدريب والشهادات في مجال الأمن السيبراني، يوجد في الولايات المتحدة حوالى 879 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني من بين مجموع القوى العاملة، وهناك حاجة لـ 359 ألف متخصص في هذا المجال لتلبية طلبات الشركات.



وعلى الصعيد العالمي، فإن الفجوة أكبر، وسوق العمل يحتاج لنحو 3.12 مليون وظيفة بهذا المجال، وفقاً للمنظمة.



وفي السياق، قالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة كلار روسو إنها تعتقد أن الحاجة قد تكون أكبر في الواقع، نظراً إلى أن بعض الشركات أرجأت التوظيف أثناء وباء كورونا.



ووسط ذلك، يتوقع المكتب الأميركي لإحصائيات العمل أن تكون وظيفة "محلل أمن المعلومات" المهنة الـ10 الأسرع نموا خلال العقد المقبل، مع معدل نمو في التوظيف يبلغ 31% مقارنة بمتوسط معدل نمو 4% لجميع المهن الأخرى.



بدورهم، يقول الخبراء إن القطاعين العام والخاص يجب أن يستثمرا أكثر في تنمية القوى العاملة بمجال الأمن السيبراني، ويضيفون أنه "يجب إعادة التفكير على نطاق واسع في أنظمة التعليم من المدرسة الابتدائية إلى التعليم العالي لتشمل المزيد من التدريب على الأمن السيبراني".