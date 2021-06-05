الحملتشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيطالثوريتحدث هذا اليوم عن جديد، وعن عرض، أو عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العملالجوزاءكل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً مع الشريكالسرطانقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدكالأسدقد تقدم على ترشيح نفسك لمنصب إداري جديدالعذراءالتنافر بين ساتورن ونبتون يعود للظهور اليوم ويؤثر في أوضاعكالميزانقد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنكالعقربيدعمك هذا اليوم لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارالقوسيخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلاتالجدييحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالهاالدلوقد يحصل ما لم تتوقعهالحوتأخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل