الحمل
تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط
الثور
يتحدث هذا اليوم عن جديد، وعن عرض، أو عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل
الجوزاء
كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً مع الشريك
السرطان
قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك
الأسد
قد تقدم على ترشيح نفسك لمنصب إداري جديد
العذراء
التنافر بين ساتورن ونبتون يعود للظهور اليوم ويؤثر في أوضاعك
الميزان
قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك
العقرب
يدعمك هذا اليوم لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حار
القوس
يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات
الجدي
يحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها
الدلو
قد يحصل ما لم تتوقعه
الحوت
أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل