منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
05-06-2021 | 10:54
A-
A+
Doc-P-830173-637584692754053014.jpg
Doc-P-830173-637584692754053014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط
الثور
يتحدث هذا اليوم عن جديد، وعن عرض، أو عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل
الجوزاء
 كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً مع الشريك
السرطان
قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك
الأسد
 قد تقدم على ترشيح نفسك لمنصب إداري جديد
العذراء
التنافر بين ساتورن ونبتون يعود للظهور اليوم ويؤثر في أوضاعك
الميزان
قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك
العقرب
يدعمك هذا اليوم لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حار
القوس
يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات
الجدي
 يحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها
الدلو
قد يحصل ما لم تتوقعه
الحوت
أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-06-05
04:32 | 2021-06-05
02:43 | 2021-06-05
02:00 | 2021-06-05
16:00 | 2021-06-04
14:00 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website