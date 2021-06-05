مشهد نادر.. مذيع يقدم نشرة الأخبار لابسا "شورت" (فيديو)

في مشهد نادر، ظهر مذيع في قناة "بي بي سي" البريطانية، وهو يرتدي "شورت"، وحذاء رياضيا أثناء تقديمه النشرة الإخبارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر المذيع البريطاني شون لي، أثناء تقديمه النشرة الإخبارية وهو يرتدي بذلة رسمية، وربطة عنق، ولكن بشكل مفاجئ أظهرت كاميرات البرنامج أثناء التقاط مشاهد موسعة للاستوديو ارتداء لي "الشورت"، ليتم الكشف عن ساقيه وهو يرتدي حذاء رياضيا من أسفل المنضدة، التي كان يجلس خلفها.