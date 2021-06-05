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مشهد نادر.. مذيع يقدم نشرة الأخبار لابسا "شورت" (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2021 | 02:00
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في مشهد نادر، ظهر مذيع في قناة "بي بي سي" البريطانية، وهو يرتدي "شورت"، وحذاء رياضيا أثناء تقديمه النشرة الإخبارية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر المذيع البريطاني شون لي، أثناء تقديمه النشرة الإخبارية وهو يرتدي بذلة رسمية، وربطة عنق، ولكن بشكل مفاجئ أظهرت كاميرات البرنامج أثناء التقاط مشاهد موسعة للاستوديو ارتداء لي "الشورت"، ليتم الكشف عن ساقيه وهو يرتدي حذاء رياضيا من أسفل المنضدة، التي كان يجلس خلفها.
 



واستمر لي بتقديم النشرة الإخبارية بهذا المظهر، والذي كان يتحدث عن قواعد السفر الجديدة في ظل جائحة كورونا، وأيضا الاضطرابات الخطيرة في السياسة الإسرائيلية.

وتوالت التعليقات الساخرة من الواقعة وتصوير الكاميرا له بهذا الشكل الصادم للمشاهدين.

وعلّق أحد الأشخاص: "هل يحافظ لي على برودة جسده من خلال ارتداء السراويل القصيرة؟"، وكتب آخر: "شون لي يظهر على (بي بي سي) ببذلة، وسروال قصير، وحذاء رياضي، والكاميرا كشفت الأمر بالخطأ".
المصدر: سبوتنيك
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