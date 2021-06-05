منوعات

مضيفة طيران تكشف: هذا ما يجري على متن طائرات الأثرياء الخاصة

Lebanon 24
05-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-830206-637584756713011691.jpg
Doc-P-830206-637584756713011691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا عن مضيفة جوية بريطانية عملت لعدة سنوات على متن طائرات خاصة، وألفت كتابا عن عادات الركاب الأثرياء، لا يخلو من غرابة.

ووضعت المضيفة البريطانية عنوانا لكتابها يقول: "أعلى وأبعد.. أسرار مضيفة طيران خاص"، وشاركت القراء أسرارها باسم مستعار، ودونت الأكثر غرابة في حياتها المهنية.

وكشفت المضيفة، على سبيل المثال، أنها لم تكن تظهر على متن الطائرة بالزي الرسمي العادي، بل كان يجب أن ترتدي ملابس فاخرة من مصممين مشهورين، وتحمل مناديل من الحرير من "Hermès" وأحزمة وحقائب من "Prada " وعدة أزواج من أحذية "Salvatore Ferragamo" وأعدادا لا حصر لها من الفساتين والبدلات، بهذه الطريقة خدمت المسافرين الأثرياء، وأصحاب المراتب العالية في كل رحلة.

اللافت، أن المضيفة البريطانية ذكرت أن ركاب الطائرة  في بعض الأحيان لم يكونوا بشرا، بل حيوانات أليفة مدللة لعملاء أثرياء.

وفي إحدى المرات، خدمت واعتنت مضيفة الطيران ببغاء رمادي إفريقي ثنائي اللغة يدعى فيليكس وقطة سيامية تدعى هيلينا، كان لديها سريرها الخاص وقناع أكسجين في حالة الطوارئ.

وأشارت المضيفة أيضا إلى أن واجباتها تشمل تحقيق جميع رغبات الركاب على الإطلاق. وأوضحت السيدة قائلة: "إذا أراد العميل 50 زجاجة من الشمبانيا الفرنسية الفاخرة (Dom Pérignon)، قبل ساعات قليلة من المغادرة، فأنا مضطرة لشرائها مهما كان الثمن".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:32 | 2021-06-05
02:43 | 2021-06-05
02:00 | 2021-06-05
22:54 | 2021-06-04
16:00 | 2021-06-04
14:00 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website