26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مضيفة طيران تكشف: هذا ما يجري على متن طائرات الأثرياء الخاصة
Lebanon 24
05-06-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا عن مضيفة جوية بريطانية عملت لعدة سنوات على متن طائرات خاصة، وألفت كتابا عن عادات الركاب الأثرياء، لا يخلو من غرابة.
ووضعت المضيفة البريطانية عنوانا لكتابها يقول: "أعلى وأبعد.. أسرار مضيفة طيران خاص"، وشاركت القراء أسرارها باسم مستعار، ودونت الأكثر غرابة في حياتها المهنية.
وكشفت المضيفة، على سبيل المثال، أنها لم تكن تظهر على متن الطائرة بالزي الرسمي العادي، بل كان يجب أن ترتدي ملابس فاخرة من مصممين مشهورين، وتحمل مناديل من الحرير من "Hermès" وأحزمة وحقائب من "Prada " وعدة أزواج من أحذية "Salvatore Ferragamo" وأعدادا لا حصر لها من الفساتين والبدلات، بهذه الطريقة خدمت المسافرين الأثرياء، وأصحاب المراتب العالية في كل رحلة.
اللافت، أن المضيفة البريطانية ذكرت أن ركاب الطائرة في بعض الأحيان لم يكونوا بشرا، بل حيوانات أليفة مدللة لعملاء أثرياء.
وفي إحدى المرات، خدمت واعتنت مضيفة الطيران ببغاء رمادي إفريقي ثنائي اللغة يدعى فيليكس وقطة سيامية تدعى هيلينا، كان لديها سريرها الخاص وقناع أكسجين في حالة الطوارئ.
وأشارت المضيفة أيضا إلى أن واجباتها تشمل تحقيق جميع رغبات الركاب على الإطلاق. وأوضحت السيدة قائلة: "إذا أراد العميل 50 زجاجة من الشمبانيا الفرنسية الفاخرة (Dom Pérignon)، قبل ساعات قليلة من المغادرة، فأنا مضطرة لشرائها مهما كان الثمن".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
00:02 | 2021-06-05
05/06/2021 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
09:15 | 2021-06-04
04/06/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
07:45 | 2021-06-04
04/06/2021 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:32 | 2021-06-05
الإمارات.. مقتل شابة عربية إثر سقوطها من أحد أبراج الشارقة
02:43 | 2021-06-05
فيديو مؤثر عن بيت الأهل ينتشر.. شاهدوه
02:00 | 2021-06-05
مشهد نادر.. مذيع يقدم نشرة الأخبار لابسا "شورت" (فيديو)
22:54 | 2021-06-04
برجك اليوم
16:00 | 2021-06-04
مفاجأة.. الكلاب الصغيرة مهيّأة بيولوجياً للتواصل مع البشر
14:00 | 2021-06-04
وظيفة مطلوبة بكثرة حول العالم.. ما هي؟
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact