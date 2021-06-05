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فيديو مؤثر عن بيت الأهل ينتشر.. شاهدوه

Lebanon 24
05-06-2021 | 02:43
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انتشر فيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للأهل الذي صادف في 1 حزيران. 
 
ولاقى الفيديو المؤثر استحسان رواد مواقع التواصل لأنّه يحاكي مشاعر كل لبناني.
 
بدأت الأمم المتحدة تركيز الاهتمام على القضايا المتعلقة بالأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي، ففي عام 1983، وبناء على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طلبت لجنة التنمية الاجتماعية في قرارها بشأن "دور الأسرة في تعزيز التنمية" (1983/23) من الأمين العام العمل على تعزيز الوعي بين صانعي القرار و الجمهور بمشاكل واحتياجات الأسر، وكذلك الطرق الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات.

كما أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 44/82 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1989 ، عام 1994 سنة دولية للأسرة ؛ وفي القرار رقم 47/237 لعام 1993 ، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 15 أيار/مايو من كل عام باعتباره اليوم الدولي للأسرة.

وفي العام 2012، أعلنت الجمعية العامة ان 1 حزيران من كل عام، سيكون يوما عالميا للوالدين، والذي يحتفل به سنويًا في جميع أنحاء العالم.
 
 
 
 
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