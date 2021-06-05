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الإمارات.. مقتل شابة عربية إثر سقوطها من أحد أبراج الشارقة

Lebanon 24
05-06-2021 | 04:32
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أعلنت شرطة إمارة الشارقة أنها تحقق في مقتل شابة عربية سقطت من أحد الأبراج السكنية المطلة على كورنيش الخان مساء الخميس.

وقالت غرفة عمليات شرطة الشارقة إنها تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة التاسعة مساء، حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات الأمن وفرق الإسعاف التي قامت بمحاولة إنقاذ الفتاة ونقلها إلى المستشفى ولكن تبين أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات.

وبينت الشرطة أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة بالإمارة لاستكمال تحقيقها والوقوف على أسباب الحادث.
المصدر: البيان
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