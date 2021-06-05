27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بعد أيام من حرق "جثتها" في الهند...سيدة تعود إلى المنزل
Lebanon 24
05-06-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما زار غادايا، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، مستشفى فيجاياوادا في ولاية أندرا براديش الهندية، للاستفسار عن صحة زوجته موثيالا غيريجاما في 15 أيار، قيل له إنها استسلمت لفيروس كورونا المستجد بعد يومين من إدخالها المستشفى.
ووفق ما ذكر موقع "هندونستان تايمز"، فقد جرى تسليم غادايا جثة زوجته "مغطاة داخل كيس الدفن"، حسب ما تنص عليها البروتوكولات الصحية، ليقوم بعد ذلك الزوج بحرق جثتها.
بعد أسبوع وبالتحديد في يوم 23 أيار، توفي ابن الزوجين، الذي يدعى ديفيد، أيضاً بسبب "كوفيد-19".
وفي وقت لاحق، تفاجأ الزوج وأصيب بذهول حين جرى إخباره بأن زوجته تعافت من كورونا وأن الجثة التي تم تسليمها إليه، لا تعود لموثيالا.
وكشف المصدر: "حين زار غادايا المستشفى، كانت زوجته قد نقلت إلى جناح آخر. وقد استفسر الزوج الموظفين المناوبين، وحين فشلوا في تزويده بـ-معلومة مناسبة- اعتقد أنها ماتت".
وأضاف: "بعد ذلك، توجه إلى المشرحة وأطلعه الموظفون على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً. وبما أنه كان في حالة حزن وصدمة، فلم يستطع التعرف على الجثة بالشكل الصحيح".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
00:02 | 2021-06-05
05/06/2021 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء سيشملهم قرار مصرف لبنان بدفع 400 دولار... والمصارف ستلتزم
Lebanon 24
هؤلاء سيشملهم قرار مصرف لبنان بدفع 400 دولار... والمصارف ستلتزم
23:03 | 2021-06-04
04/06/2021 11:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"المعلومات" توقف منفذ جريمة زحلة.. هذه هويته
Lebanon 24
"المعلومات" توقف منفذ جريمة زحلة.. هذه هويته
15:46 | 2021-06-04
04/06/2021 03:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!
Lebanon 24
حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!
01:32 | 2021-06-05
05/06/2021 01:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-06-05
مضيفة طيران تكشف: هذا ما يجري على متن طائرات الأثرياء الخاصة
04:32 | 2021-06-05
الإمارات.. مقتل شابة عربية إثر سقوطها من أحد أبراج الشارقة
02:43 | 2021-06-05
فيديو مؤثر عن بيت الأهل ينتشر.. شاهدوه
02:00 | 2021-06-05
مشهد نادر.. مذيع يقدم نشرة الأخبار لابسا "شورت" (فيديو)
22:54 | 2021-06-04
برجك اليوم
16:00 | 2021-06-04
مفاجأة.. الكلاب الصغيرة مهيّأة بيولوجياً للتواصل مع البشر
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي صغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي صغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact