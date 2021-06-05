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تجربة مرعبة في الجو... فيديو يفضح "المسافر المجنون"

Lebanon 24
05-06-2021 | 11:00
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اضطرت طائرة أميركية كانت تسافر في رحلة داخلية إلى الهبوط الاضطراري، الجمعة، بسبب سلوك أحد الركاب الذي وصف بـ"الجامح".

وكان الطائرة المتجهة إلى ولاية تينيسي قد هبطت اضطرارياً في ولاية نيو مكسيكو، بعد أن حاول راكب عنوة اقتحام قمرة القيادة.

ووثق عدد من الركاب بهواتفهم الذكية لحظات السيطرة على رفيقهم في السفر، الذي جعل الرحلة القادمة من لوس أنجلوس تجربة مرعبة.
 
 
 
وأظهرت لقطات عدد من الركاب وهم يحاولون تثبيت الراكب الذي كان يصرخ بين أيديهم، فيما كان أحد مضيفي الرحلة يواكب الرحلة عن كثبت.
 
وسمع الرجل هو يقول مراراً في حالة هيستيرية: "عليك وقف هذه الرحلة".

وفي نهاية المطاف، تمت عملية توثيق الرجل إذ ربطتن يديه وقدميه بالأحبال ونقل إلى مكان بعيد عن قمرة القيادة، بينما كانت علامات القلق والرعب بادية على وجوه المسافرين.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة "دلتا" عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي في مطار مدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيومكسيكو، ولدى الهبوط اعتقلته الشرطة.
المصدر: سكاي نيوز
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