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منوعات
مزاد.. قطعة دجاج من "ماكدونالدز" تُباع بـ100 ألف دولار (صورة)
Lebanon 24
05-06-2021
|
18:00
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ذكر موقع "ذا فيرج" أنّ قطعة صلبة من دجاج "ماكدونالدز" بيعت مقابل سعر يصل إلى 100 ألف دولار على موقع "eBay".
وجاءت عملية البيع بعد حرب مزايدات دامت لأيام، وكانت القطعة على شكل أحد أعضاء طاقم لعبة "Among Us".
وفي يوم 28 أيار الماضي، عرضت القطعة في المزاد على موقع "eBay" بسعر 99 سنتاً، إلا أنها لم تشهد إقبالاً.
إلا أنه إثر ذلك، وبعد يومين من إدراج القطعة في المزاد لأول مرّة، قدَّم شخص ما (في ذلك الوقت) عرضاً مرتفعاً بشكل مذهل بقيمة 14869.69 دولاراً مقابل قطعة الدجاج.
ووسط استمرار عرض القطعة عبر الموقع، وصل سعرها إلى ما يقارب 100 ألف دولار أميركي.
ووفقاً للبائع، فإنّ متوسط انتهاء صلاحية هذا المنتج الغذائي يبلغ 14 يوماً تقريباً.
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