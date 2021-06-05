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برجك اليوم

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:00
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الحمل
تدخل مرحلة عاطفية جديدة عندما ينتقل فينوس إلى برج الأسد، ويبشر بفترة عاطفية مليئة بالشغف والجاذبية، فحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما.
 
 
الثور
علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما.
 
 
الجوزاء
راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.
 
 
السرطان
هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.
 
 
الأسد
يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك ويساعدك على تنفيذها.
 
 
العذراء
يدخل كوكب الحب فينوس برج الأسد ليولد بعض الإشكالات على الصعيد العاطفي، ويشير إلى تراجع في العلاقات الشخصية، فما عليك إلا تدارك ذلك.
 
 
الميزان
قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه.
 
 
العقرب
الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.
 
 
القوس
حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، كن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة واختر المناسب منها لغربلته لتبنيه أو رفضه.
 
 
الجدي
تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة.
 
 
الدلو
لن تعاكسك الأمور وتعرف إلى أين تسير، لكن حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين في محيطك المهني.
 
 
الحوت
قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل.
 
المصدر: السومرية
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