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قتلت زوجها وادّعت وفاته بـ"كورونا" لإخفاء جريمتها!

Lebanon 24
06-06-2021 | 04:00
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أمرت النيابة العامة بالمنيا في مصر بحبس سيّدة لمدّة 4 أيام على ذمّة التحقيقات بتهمة قتل زوجها وادعاء وفاته متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام مصرية، فقد تلقىت الشرطة بلاغاً من مدير "مستشفى ملوى العام" يفيد بوصول جثة عامل في الـ55 من عمره ادعت أسرته إصابته بفيروس "كورونا" في محاولة منها لإخفاء حقيقة ما حدث.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ الفحص الظاهري للجثة أظهر وجود أعراض خنق وزرقة بالوجه، الأمر الذي يشير إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

وأشارت إلى أنّه قد تم استجواب زوجة وأبناء المجني عليه، حيث أنكروا في البداية السبب الحقيقى للوفاة، مدعين أن إصابته بفيروس "كورونا" كانت وراء وفاته.

وأضافت أن الزوجة اعترفت بخنق المجني عليه، لوجود خلافات أسرية بينهما، بعد حدوث عتاب لفظي بينهما واحتدام النقاش الذي سرعان ما تطور لتشابك بالأيدي مما أدى لارتكاب الجريمة.
المصدر: روسيا اليوم
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