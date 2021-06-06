"الراكب المزيّف".. حاول التحايل على الشرطة فوقع في شرّ أعماله!

سطّرت شرطة مدينة نيويورك الأميركية مخالفة بحقّ سائق سيارة وقع في شرّ أعماله بعدما حاول التحايل عليها عبر خدعة "الراكب المزيّف"، ليتمكّن من عبور ممرّ يشترط وجود راكب على الأقلّ مع السائق.وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس السبت، أنّ ضابطاً في الشرطة الأميركية لاحظ عدم وجود شخص يجلس بجانب سائق سيارة، في ممر مرافقي السيارات في طريق لونغ آيلاند السريع.وقالت الشرطة إنّ أحد ضباطها قام إيقاف السائق وسطّر بحقه مخالفة.ويطلق على هذا الممر أو المسرب أيضاً "ممر المركبات المرتفعة الإشغال"، التي تخصص في الطريق السريعة لكلّ مركبة تحمل سائقاً وراكباً واحداً آخر على الأقل.