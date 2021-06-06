أبراج تكتئب في الصيف.. ما السبب؟

الاكتئاب الصيفي بالنسبة لبعض الأبراج له سبب بيولوجي، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تتراكم ضغوط الصيف الخاصة وتجعلهم يشعرون بالإكتئاب، وغالباً ما يتعارض مع قدرتهم على الشعور بالمتعة أو توقعها، ويتدخل بشكل كبير في أدائهم في الحياة اليومية. ولحسن الحظ هو وقتي وقد تلعب الأيام الطويلة وزيادة الحرارة والرطوبة دوراً، كما يمكن أن تزيد النفقات من الشعور بالاكتئاب الصيفي.

إليكم الأسباب التي تُشعركم بالإكتئاب وفقاً لبرجكم.

برج الحمل

الحمل قام بما يقوم به عادة مع بداية كل صيف، حدد لنفسه مجموعة من المعايير العالية جداً للامور التي عليه ان يقوم بها. ولكن ولسوء الحظ الوقت يمر سريعاً وما زال يشعر وكأنه لم يتمكن من القيام بالحد الأدنى مما يريد القيام به. بالنسبة اليه هناك الكثير من الاعمال التي عليه انجازها، والنشاطات التي يريد القيام بها، والرحلات وغيرها من الامور وهو يشعر بأن الوقت يسبقه.

برج الثور

الثور خلال الصيف الحالي لم يتمكن على الإطلاق من تحقيق الحد الادنى من التوازن والتناغم في حياته. وبما ان الصيف يأتي ومعه مجموعة من المتطلبات فان الفوضى هي العنوان العريض لما يختبره البرج هذا حالياً. ومع إقتراب نهاية الصيف واقتراب الخريف، الذي اصلاً يجعل الثور يصاب بالإكتئاب فان ايجاد الحلول السريعة بات ضرورة ملحة لان الانتقال من إكتئاب لآخر سيؤثر وبشكل سلبي على المدى البعيد على حياته.

برج الجوزاء

الجوزاء من الابراج التي تحب فصل الصيف وذلك لانه هناك الكثير من النشاطات التي يمكنه القيام بها والكثير من الاختلاط الاجتماعي. ولكن بما ان البرج هذا يقرر القلق وبشكل مسبق عما سيحدث فهو يمنع نفسه من الإستمتاع باللحظة الراهنة. الجوزاء يشعر بقلق بالغ من اقتراب موعد الخريف الذي يعني بالنسبة اليه موت الحياة الاجتماعية وموت المرح والفرح رغم ان الامر قد لا يكون كذلك على الإطلاق. توقع الأسوأ هو ما يتسبب بالإكتئاب عند الجوزاء.

برج السرطان

المرح والسعادة والنشاطات العديدة والحركة الدائمة المرتبطة بفصل الصيف يمكنها ان تجعل السرطان يشعر بالوحدة. البرج هذا يحتاج لان تسير الامور بإيقاع بطيء وعليه كل هذه الضجة والحركة والمرح والفرح المبالغ به من قبل الجميع يجعله يشعر بالكثير من الحزن.

برج الأسد

الأسد من الابراج التي تستمد طاقتها الايجابية من غيرها ، أي انه من الابراج التي تشعر بالسعادة والكثير من الفرح حين تحيط نفسها بالاصدقاء وبافراد العائلة وبمن تحب. ولكن فصل الصيف يأخذ من الاسد هؤلاء الاشخاص لان كل شخص لديه ما يقوم به ويملك عشرات النشاطات التي يريد القيام بها. وهذا ما يجعل الأسد يشعر بانه مهمل وبالتالي الحزن والاكتئاب.

برج العذراء

يشعر العذراء بانه لا يملك اي هدف هذا الصيف وهذا ما يجعله يشعر بالإكتئاب. اختبار مشاعر الضياع من الامور التي تؤثر بالعذراء اكثر من غيره من الابراج وذلك لانه وبشكل دائم يملك فكرة واضحة عما يريد القيام به. خفة الصيف والرغبات العديدة التي يشعر بها للمرح قليلاً تجعله يشعر بأن اهدافه باتت صعبة المنال بشكل كبير وهذا ما يجعل مشاعر الإكتئاب تتضاعف.

برج الميزان

فصل الصيف الحالي أدخل الكثير من التعديلات على حياة الميزان فهو شهد على مراحل انتقالية عديدة في حياته. وهذا الامر جعل مشاعر التوتر والخوف من المجهول تتضاعف وبما ان البرج هذا عادة يضع الكثير من الضغوطات على نفسه فان ما يرغم نفسه على إختباره حالياً يفوق قدرة البشر على التحمل وهذا ما يجعله يصاب بالإكتئاب.

برج العقرب

العقرب يشعر مؤخراً بان حياته خارجة عن سيطرته وهذه المشاعر تعاظمت خلال فصل الصيف. مؤخراً لم يتمكن البرج هذا من حسم القرارات في مجالات معنية تتمحور حول أمور محددة في حياته وهذا الواقع جعله يختبر مشاعر القلق والاكتئاب. الصيف يمر بسرعة والعقرب على تردده ولا يتمكن من حسم الامور الهامة التي تتعلق بهده المسائل وهذا ما يجعله يتوتر اكثر لانه ان لم يتمكن من حسم الامور قبل نهاية الصيف فان الامور ستيسر بشكل سيء للغاية أو هذا على الاقل ما يخيل اليه.

برج القوس

القوس من الابراج التي تحتاج الى العفوية والى النشاطات القائمة على مبدأ المرح والخفة وهذا الصيف كل شيء يبدو كأنه يسير وفق جدول مخطط له بشكل مسبق. هذه المقاربة بالنسبة للقوس تجرد النشاطات من متعتها وبالتالي هو لم يختبر المرح الذي إنتظره طوال العام لانه يشعر بانه مقيد ولا يمكنه الصرف على سجيته.

برج الجدي

الجدي من الابراج التي تحمل نفسها فوق طاقتها وللغرابة بالنسبة لهذا البرج الصيف هو الفترة المثالية كي يضاعف الحمل على نفسه. الجدي حالياً يشعر بالانهاك البدني والنفسي وبالتالي هو لا يشعر بانه لا يمكنه انجاز كل هذه الامور وفق الالية التي يريدها وهذا ما يجعل يصاب بالإحباط والتوتر والإكتئاب.

برج الدلو

الدلو من الابراج التي تختبر صيفاً هادئاً، وخلافاً لكل البشر هذا الواقع يجعله يشعر بالاكتئاب. عدم القدرة على إشباع النهم الفكري واختبار الامور الجديدة والقيام بامور لها قيمتها تجعله يشعر بانه عديم القيمة. وعليه فان فترة التكاسل هذه التي يعيشها تجعله يغرق في سوداوية وحزن.

برج الحوت

الحوت لم يعد على تواصل مع إبداعه .. او على الاقل بات في حده الادنى. الامر هذا لم يعد أولوية بالنسبة اليه منذ بداية الصيف ولانه سمح لنفسه بالانشغال بامور اخرى. وبما ان الحوت يحتاج الى التعبير عن نفسه من خلال الفن فهو يكبت كل المشاعر داخله .. وهذه المشاعر الإيجابية والسلبية اكثر من قدرته على التحمل ولهذا السبب يختبر إكتئاب الصيف.