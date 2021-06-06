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مهرّب يجني الملايين من عملياته.. وينسى أين وضع الأموال!

Lebanon 24
06-06-2021 | 04:00
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استمعت محكمة بريطانية إلى مهرّب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 مليون دولار، لكنّه لا يتذكر أين خبأ أرباحه بسبب إصابته بالخرف.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ المهرّب جيلربت خو (67 عاما) وجد "صعوبة بالغة للغاية" في تذكر المكان الذي خبأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها.

وكان خو، من منطقة تشيسينغتون البريطانية، قد تباهى بثروته بعدما نشر صورة يحمل فيها قضباناً من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات، حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى. 

وأدين خو بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في آذار الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
 
إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، الجمعة، إن الأصول "اختفت"، مشيرين إلى أن جيلربت خو لا يتذكر مكانها.

هذا وذكر محامو خو أن موكلهم شخصت إصابته بالخرف، مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.

وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".
المصدر: سكاي نيوز
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