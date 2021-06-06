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رمي جثة طفل على الأرض داخل مستشفى.. المشرف على ثلاجة الموتى غائب عن الدوام!

Lebanon 24
06-06-2021 | 11:00
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انتشر فيديو صادم من العراق يظهر جثة طفل ملقاة على الأرض، في أحد مستشفيات مدينة البصرة العراقية، جنوبي البلاد، وذلك بسبب إقفال ثلاجة الموتى وغياب المشرف عليها عن الدوام، "في عذر أقبح من ذنب"، كما علق مواطنون عراقيون على الحادثة.

واضطرت، هذه الحادثة، دائرة الصحة في محافظة البصرة، لإصدار بيان تعلن فيه البدء بتحقيق في الموضوع.

وقالت في بيانها: "انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل حديث الولادة متوفى وبانتظار فتح باب ثلاجة الموتى في مستشفى الموانئ التعليمي".

وأكدت الدائرة اتخاذ إجراءات أولية صارمة بحق المقصرين الأساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الأسباب التي أدت لحصول الحالة بهدف متابعة التقصير ومن يقف خلفه وعدم تكرار الأمر بحسب البيان.

 وأثار المشهد المؤسف غضبا عارما في البلاد، حيث صبت التعليقات جام غضبها على المستوى الهابط، الذي وصله القطاع الطبي في العراق، لدرجة أنه حتى "حرمة الموت" لم تعد تحترم في المستشفيات العراقية.

واستهزأ البعض بالقول: "جيد أنهم قد وضعوا قطعة من الكرتون تحت الجثة المرمية أرضا".
المصدر: سكاي نيوز
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