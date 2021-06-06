منوعات

مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا وغير مألوف لمساحات واسعة من الأرض تغطيها بيوض طيور النورس في إحدى الجزر الخليجية.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة جزيرة كبر الكويتية تغطيها بيوض طيور النورس في ظاهرة غريبة جدا، بحسب المدونين.

وتحلق طيور النورس في سماء الجزيرة بشكل كثيف، حيث اتخذت من الجزيرة مسكنا لها منذ زمن طويل ووجدت في بحر الخليج العربي مكانا جيدا للحصول على قوتها اليومي من الأسماك.
وبحسب "الجزيرة نت" تحظى جزيرة كبر باهتمام واسع من قبل الهيئة العامة للبيئة بسبب وجود بيئة فطرية نادرة جدا على سطحها.

وتحرص المؤسسات والجهات المعنية على تنظيم حملات دائمة بهدف تنظيف شواطئها وشعابها المرجانية حفاظا عليها وعلى فرادتها.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-06-07
07:45 | 2021-06-07
06:46 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
22:56 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website