منوعات

جريمة مروعة.. قتل والده ووالدته بالساطور وأكمل على طفلين!

Lebanon 24
06-06-2021 | 08:04
A-
A+
Doc-P-830551-637585888917507794.png
Doc-P-830551-637585888917507794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده ووالدته ونجلي شقيقته وتسبب بإصابات بالغة لشقيقته، واعتدى عليهم جميعا باستخدام ساطور وهم نيام داخل المنزل جنوب محافظة سوهاج المصرية.

وحسب الشرطة فقد تلقت بلاغا "يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وأصاب شقيقته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، تم ضبط المتهم، وفرض طوق أمني بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية".

وبالفحص تبين من خلال التحريات، "قيام شاب ثلاثيني العمر بالدخول للمنزل بناحية قرية أولاد حمزة جنوب محافظة سوهاج وبحوزته سلاح عبارة عن ساطور، وقام بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 سنة ووالدته البالغة من العمر 55 سنة وطفلين، مما نتج عنه وفاتهم في الحال، وقام بالتعدي على شقيقته، ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم".

وحسب التحريات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة "هياج"، وأشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران، بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته، وأنه دائم الهذيان بكلمات غير مفهومة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-06-07
07:45 | 2021-06-07
06:46 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
22:56 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website