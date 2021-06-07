منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:56
A-
A+
Doc-P-830691-637586424140935071.jpg
Doc-P-830691-637586424140935071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تغييرات طارئة تحصل في حياتك المهنية
الثور
يتحدث هذا اليوم عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية
الجوزاء
يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنّاً دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك

السرطان
ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم
الأسد
يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل
العذراء
لا تجعل نفسك ضحية للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه
الميزان
فرص عمل جديدة في الأفق
العقرب
أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة
القوس
ابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصاً اليوم

الجدي
التراجع هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة
الدلو
تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية
الحوت
لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزماً معه
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-06-07
07:45 | 2021-06-07
06:46 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
16:00 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website