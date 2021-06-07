الحمل

تغييرات طارئة تحصل في حياتك المهنية

الثور

يتحدث هذا اليوم عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية

الجوزاء

يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنّاً دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك



السرطان

ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم

الأسد

يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل

العذراء

لا تجعل نفسك ضحية للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه

الميزان

فرص عمل جديدة في الأفق

العقرب

أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة



ابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصاً اليوم



الجدي

التراجع هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة القوسابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصاً اليومالجديالتراجع هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة

الدلو

تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية

الحوت

لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزماً معه