طلبت وجبة دجاج من مطعم شهير.. فحصلت على "فوطة" مقلية! (صور)

أصيبت فتاة بصدمة كبيرة، إثر شرائها وجبة دجاج مقلية، فوجدت داخلها قطعة من القماش المقلية.وبحسب موقع «لاد بايبل» الشهير، فإن فتاة تُدعى «أليك بيريز» تعيش في مدينة «بونيفاسيو» بجزيرة كورسيكا الفرنسية، اشترت وجبة دجاج مقلية من أحد المطاعم المحلية للوجبات السريعة، لتكتشف أن ما حصلت عليه ليس إلا «فوطة» قاسية الملمس وتم قليها جيدا في الزيت.وعبرت «بيريز» عن استيائها مما حدث معها، قائلة «هذا أمر مزعج حقًا، كيف تُوضع المنشفة في الخليط وتقلى في الزيت، لم أكن أعتقد أن الشكاوى التي يقولها البعض حقيقة، إلى أن شاهدت بنفسي ما حدث معي، إن ذلك أمر مثير للاشمئزاز ومحرج للغاية».وتابعت الفتاة، بأنها طلبت وجبة «كومبو» من مطعم شهير اسمه «Jollibee»، لتفاجأ بأن ما قُدم لها هو منشفة مقلية، مشيرة إلى قلقها بشأن نظافة الزيت المستخدم وتأثيره على منتجات المطعم الأخرى.وعبرت الفتاة عن صدمتها قائلة «الآن، لا أستطيع حتى التفكير في الدجاج على الإطلاق، ولا كيفية قلي الدجاج للزبائن، في نفس الزيت الذي تم قلي المنشفة فيه، لقد أدى جوهر المنشفة إلى تلويث الزيت والعجين من المورد، إذن كم عدد الدجاج المصاب؟ لن نعرف».فيما أصدرت سلسلة الوجبات المطاعم السريعة بيانا تعليقا على الأمر، بأنها أغلقت الفرع الذي طلبت منه الفتاة وجبتها بشكل مؤقت لحين فحص الشكوى.