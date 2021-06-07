بيض النورس يغطي جزيرة كويتية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزيرة مليئة ببيض طائر النورس في الكويت.وتبين أن جزيرة كبر الكويتية تنبت بأنواع نادرة من الفطريات تتغذى عليها طيور النورس.وتولي وزارة البيئة في الكويت تلك الجزيرة اهتماما كبيرا، إلا أنه لم يظهر فيها مثل هذا المشهد من قبل.جدير بالذكر أن طيور النورس تقطن مناطق قريبة من الجزيرة، لكنها لم تترك البيض بهذا العدد الكبير من قبل.