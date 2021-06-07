منوعات

بيض النورس يغطي جزيرة كويتية (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-830922-637586858219902201.jpg
Doc-P-830922-637586858219902201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزيرة مليئة ببيض طائر النورس في الكويت.

وتبين أن جزيرة كبر الكويتية تنبت بأنواع نادرة من الفطريات تتغذى عليها طيور النورس. 

وتولي وزارة البيئة في الكويت تلك الجزيرة اهتماما كبيرا، إلا أنه لم يظهر فيها مثل هذا المشهد من قبل.

جدير بالذكر أن طيور النورس تقطن مناطق قريبة من الجزيرة، لكنها لم تترك البيض بهذا العدد الكبير من قبل.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
07:45 | 2021-06-07
06:46 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website