هذه الأبراج لا تظهر عاطفتها بشكل علني

ان الحب هو العاطفة والحنان، ويتم إظهاره بمختلف الأساليب سواء الأقوال أو الأفعال أو الامرين معاً، ورغم أنَّ هناك فئة من الابراج لا تُمانع في إظهار عاطفتها بشكل علني، ولا يجدون حرجاً في الإمساك بيد شريكتهم خلال تجولهما معاً كما لا يمانعون إحتضانها أمام الرفاق والأصدقاء، هناك في المقابل فئة تحرم الشريك من إظهار حبهم ودلالهم له بشكل علني أمام الآخرين أو في مكان عام سواء كان ذلك التعبير جسدي أو لفظي.

إليكم الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني:

برج الثور

الثور خلف الابواب المغلقة عاشق يملك الكثير من الشغف ولكن وبمجرد تواجده مع الآخرين فهو يتحول الى شخص مختلف كلياً، وهو أصلاً يملك عقلية تقليدية حين يتعلق الأمر بالعلاقة وبالتالي هناك ميل للمحافظة على الخصوصية، وفي الواقع كره الثور لإظهار عاطفته بشكل علني قد يجعله أحياناً يتعامل مع الشريكة كما لو كانت شخصاً غريباً.

برج الميزان

الميزان من الابراج التي تكترث أكثر مما يجب لرأي الآخرين بها وعليه هو لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يعبر عن عاطفته تجاه الشريكة امام الآخرين وذلك لأنَّ التعبير هذا يعني مشاركتهم بما لا يجب مشاركتهم به، والميزان في الواقع وخصوصاً في حال كان في علاقة حب لا زواج، يريد من الآخرين أن يظنوا بأنَّه على علاقة حب بعشرات الآخرين بإستثناء الشخص الذي يحبه هو فعلياً.

برج العقرب

العقرب من الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني وذلك لأنه لا يريد للآخرين بأن يعتبرونه عاطفي، والواقع هو أنَّ العقرب برج غير عاطفي، رغم أنَّه برج حسّي، والتعبير عن العاطفة بشكل علني يعني إظهار أمور خاصة أمام الآخرين، والعقرب لا يحب القيام بهذه الأمور فهو ان كان سيستعرض امام الآخرين شيئاً ما، فهو يفضل أن يستعرض بأمر ما صادم.. وليس بأمر طبيعي مثل إظهار حبه لشريكته.

برج الجدي

إظهار المشاعر بشكل علني لا يتناسب بأي شكل من الاشكال مع شخصية الجدي، والبرج هذا جدّي للغاية كما انه تقليدي وبالتالي هناك الكثير من الحدود التي يمنع تجاوزها، والامور واضحة تماماً بالنسبة للجدي، المنزل هو للتعبير عن العاطفة فقط.. وأي مكان اخر يتواجد فيها اشخاص آخرين هو بالتأكيد ليس المكان المناسب لإظهار العاطفة، وفي الواقع إظهار العاطفة بشكل علني من المقاربات التي لا يمكن للجدي فهمها وذلك لأنَّ عالمه قائم على مجموعة من القيود والقوانين.

برج الدلو

الدلو في الواقع من الأبراج التي تكره إظهار عاطفتها بشكل علني أو بشكل خاص وذلك لان البرج هذا يكره الحديث عن مشاعره، ويضاف الى ذلك واقع ان الدلو من الابراج التي تكره ان يتم لمسها سواء كان هذا اللمس مجرد لمسة عابرة حنونة ليده، وبالإضافة لكل هذه الامور يكره الدلو فكرة التعبير العلني عن العاطفة ويكره الذين يقومون به، فهو يعتبر بان المشاعر هي أمر خاص وبالتالي الأجدى بهؤلاء إظهار حبهم لبعضهم البعض حين يتواجدون بمفردهم، وطبعاً الغزل بالنسبة للدلو كليشيه مزعج لا يمكنه إحتماله على الإطلاق.. وهذا ما يجعل الدلو من أكثر الأبراج التي تكره التعبير عن مشاعرها بشكل علني.

برج الحوت

رغم انَّ الحوت من الأبراج الرومانسية للغاية والتي تملك الكثير من الحنان وفي الوقت عينه تملك جوعاً لا يمكن إشباعه للحب والحنان، إلا أنَّه يكره وبشكل كبير التعبير وبشكل علني عن عاطفته، ولكن وخلافاً للأبراج الاخرى يكره الحوت التعبير العلني عن العاطفة لأنه يظن بأنَّ ما يظهره من مشاعر لا يكفي، والمشكلة مع الحوت هو أنَّه يريد من الشريكة ان تظهر عاطفتها تجاهه بشكل علني ولكنه لا يريد القيام بذلك.