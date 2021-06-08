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مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2021 | 12:00
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تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مزارعا غاضبا، يحطم سيارة تركها صاحبها أمام باب مزرعته، مستخدما جرافة.

 

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت جرافة، وهي ترفع سيارة صغيرة "هاتشباك"، كانت وافقة أمام مزرعة.

 

ولوقف قائد الجرافة الغاضب، يحاول شخص يبدو أنه مالك السيارة الصغيرة التدخل، إلا أن المزارع يرفع المركبة، ويقذفها في الهواء.

 

وتسبب الحادث في تناثر الزجاج على الطريق، وإصابة قائد المركبة الصغيرة بخدوش طفيفة.

 

وانقسمت الآراء حول الفيديو الذي تم تصويره في بلدة بارنارد كاسل البريطانية، بين مؤيد للمزارع، وآخرين تعاطفوا مع السائق.

 

وعلّق أحد رواد مواقع التواصل على الفيديو بالقول، إن المزارع لقنه درسا بضرورة ركن السيارة في مناطق بعيدة عن الملكيات الخاصة.

 

وقال آخر، إنه كان على المزارع أن يدخل السيارة لمزرعته ويغلق عليها الباب، ويجبر السائق على دفع مبلغ من المال لقاء تحرير مركبته.

 

المصدر: سكاي نيوز

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