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ثوب زفاف الأميرة ديانا في معرض بلندن.. طوله 7 أمتار

Lebanon 24
08-06-2021 | 14:00
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يعرض الثوب الفضفاض العاجي اللون الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا بزفافها على الأمير تشارلز عام 1981 بمعرض مقام في منزلها السابق بلندن.

ومن المقرر أن يعرض من هذا الثوب مجموعة من أثواب ارتدتها نساء من العائلة البريطانية المالكة.

ويسلط المعرض الضوء على أعمال المصممين وزبائنهم من العائلة المالكة ويعرض ملابس صُممت من أجل الملكة إليزابيث الأم، والدة ملكة بريطانيا الحالية إليزابيث، والأميرتين مارجريت وديانا فضلا عن تصاميم وقصاصات من الأقمشة وصور من مجموعة الأثواب الملكية الاحتفالية.

ومن أكثر الأثواب لفتا للانتباه ثوب زفاف الأميرة ديانا الطويل المصنوع من قماش التفتا والدانتيل بكمين منتفخين وذيل يزيد طوله على 7 أمتار، والثوب الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل مستعار من ابني ديانا، الأميرين وليام وهاري.

وهناك أيضا تصميم أولي نادر من أجل الثوب الذي ارتدته الملكة الأم في مراسم تتويج الملك جورج السادس عام 1937.

وقال ماثيو ستوري، القائم على المعرض، إن أحد المعروضات المفضلة لديه ثوب باللونين الأزرق والذهبي يعود طرازه إلى القرن الثامن عشر وهو لمصمم العروض المسرحية أوليفر ميسيل الذي صممه من أجل الأميرة مارجريت.

وأضاف: "ارتدته في حفل تنكري في مانشن هاوس عام 1964 دعما للجمعية الخيرية المفضلة لديها، القديس جون للإسعاف".

وفتح المعرض أبوابه الأسبوع الماضي ويستمر حتى كانون الثاني وهو مقام في قصر كينزنجتون حيث عاشت ديانا حتى وفاتها في حادث سير بباريس عام 1997.
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