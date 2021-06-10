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امور قد تتغير ومنها المحيطات... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:00
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وجود محيطات أربعة هي واحدة من أولى الدروس الجغرافية التي نتعلمها في المدرسة، لكن الآن ولأول مرة، يبدو أن الأمر قد يتغير.

فقد أضافت مجلة "ناشونال جيوغرافيك" محيطا جديدا ومنحته اسماً خاصاً به أيضا، معلنة أن المياه حول القارة القطبية الجنوبية ستعرف الآن بأنها المحيط الخامس على كوكب الأرض.

كما أشارت إلى أنه أطلق على المسطح المائي الذي يحيط بالقارة القطبية الجنوبية اسم "المحيط الجنوبي"، والذي يمتد من ساحل القارة القطبية الجنوبية إلى خط عرض 60 درجة جنوباً باستثناء ممر دريك وبحر سكوتيا، وهو موطن حيوي للنظم الإيكولوجية البحرية في نصف الكرة الجنوبي.

كذلك، أوضحت أن للمحيط الجديد حدوداً مع ثلاثة من المحيطات الأربعة الأخرى الموجودة على كوكبنا.


اعتراف رسمي
من جانبه، قال أليكس تايت، عالم الجغرافيا التابع لجمعية "ناشيونال جيوغرافيك"، "لقد اعترف العلماء منذ فترة طويلة بالمحيط الجنوبي، ولكن نظراً لعدم وجود اتفاق دولي مطلقاً، لم نعترف بالتسمية رسمياً"، وفق ما نقلت صحيفة"نيوروك بوست".

ويتميز المحيط الجنوبي بتيار سريع الحركة يحيط به ويفصل مياهه عن مياه نظرائه الشماليين.

كما يتدفق التيار، المعروف باسم التيار القطبي الجنوبي، سريعاً ويتحرك من الغرب إلى الشرق حول القارة القطبية الجنوبية.

وفي داخل حدود المحيط الجديد، تكون المياه أقل ملوحة وأكثر برودة إلى حد كبير، ما يساعد على إبقاء القارة القطبية الجنوبية في درجة حرارتها أثناء تدفق المياه الأكثر دفئاً بعيداً، وفق موقع " CNET SCIENCE".

يذكر أن رسامي الخرائط في "ناشيونال جيوغرافيك" أدرجوا أربعة محيطات على الأرض منذ أن بدأ المجتمع في رسم الخرائط في عام 1915، وهي: المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والقطب الشمالي.
المصدر: العربية
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