ليلى عبد اللطيف تتوقع من جديد.. الدولار سينخفض إلى 6 آلاف ليرة في هذا الموعد!

حلت ليلى عبد اللطيف مؤخرا ضيفة على حلقة إذاعية خاصة مع الإعلامي رودولف هلال وأطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة والغريبة، أبرزها:

حشرات غريبة ومؤذية تغزو بعض الدول العربية ومنها لبنان ويتم القضاء عليها.

ترامب وبايدن يجتمعان سويًا لحدث ما وتكون لصالح ترامب

اقتصاد أوروبا نحو الإنهيار

نهضة للدول العربية

كورونا ينتهي في الدول العربية قريبًا

الدولار في لبنان يصعد أكثر من 15 ألف ليرة، لكنه سينخفض كثيرًا في نهاية السنة إلى حوالى 6 او 7 آلاف.

الأوضاع في لبنان هذه الفترة صعبة جدًا

في الفترة المقبلة لبنان قابل على مفاوضات مهمة، والتفاؤل يبدأ من شهر 10 أو 11.

اللبنانيون يرفعون صور قائد الجيش العماد جوزيف عون لحدث ايجابي وكبير

انفجارات واغتيالات في لبنان

شخصية سياسية كبيرة في لبنان في ذمة الله قبل نهاية هذا العام

الجيش سيكون أقوى من قبل على الأرض لحماية الناس

3 او 4 شخصيات لبنانية تصاب بكورونا أو تموت بإغتيالات

فيروس جديد يضرب العالم ولا يشبه كورونا

المشاكل في لبنان لن يحلّها سوى الرئيس نبيه بري

سعد الحريري يشكل الحكومة .