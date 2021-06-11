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منوعات
اعتقد انه طعام.. دلفين يهاجم طفلا في حمام السباحة! (فيديو)
Lebanon 24
11-06-2021
|
11:00
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في حادثة غريبة ونادرة، قام دلفين على غير العادة بمهاجمة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، محاولا التهام يديه، معتقدا أنها طعام.
وقع الحادث يوم الأحد الماضي في أحد المنتزهات التي تقدم عروض الدلفين، بمدينة أوديسا في أوكرانيا.
وحسب وسائل إعلام أوكرانية، كان الطفل يحاول مداعبة الدلفين على حافة حمام السباحة، بينما كانت أمه تلتقط فيديو يوثق تلك اللحظات.
ويظهر في الفيديو، الطفل يمد يده ويداعب الدلفين، الذي فجأة رفع رأسه وجسده فوق الماء، ثم عض بفكيه وأسنانه القوية يد الطفل الممدودة، ما جعل الطفل يصرخ بشدة من الألم.
وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المستشفى لعلاجه من الجروح التي سببتها عضة الدولفين.
وفي تعليقها على الحادث، قالت مدربة الدلفين أولينا كوموغوروفا، إن
"اليد الممتدة فوق الماء تعني للدلفين تقديم له شيئا ليأكله أو يستمتع به، وقد ظن الدلفين أن يد الطفل هي هذا الطعام".
المصدر:
سبوتنيك
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