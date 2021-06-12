مشهدٌ مؤثّر.. لحظة لقاء أب بابنه بعد 58 عاماً من الفراق! (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً صينياً مسناً يلتقي بابنه الذي اختطف قبل 58 عاماً، ولم يره طيلة هذه المدة، في مشهد مؤثّر تدمع له العيون.



ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية، فإنّ الأب "لو" البالغ من العمر 90 عاماً، التقى بابنه "فو" الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، لأول مرة، منذ اختطاف الابن في محطة قطار، عندما كان عمره عامان فقط.

وأظهر الفيديو الذي صوّر في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، لحظة اللقاء المؤثرة، حيث تعانق الأب وابنه، وانفجرا في البكاء.



ووفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أضاع لو ابنه سنة 1963، عندما كانا ينتظران قطاراً بمدينة تشنغتشو.



ويعتقد "لو" أنّ مهربين اختطفوا الطفل، وأخذوه إلى شنغهاي، حيث تبناه هناك زوجان.