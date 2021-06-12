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منوعات
بعد إنجابها لتوائم ثنائية وثلاثية وخماسية...سيدة تستعد لولادة الطفل الـ15
Lebanon 24
12-06-2021
|
18:00
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تستعد سيدة أميركية وزوجها لاستقبال طفلهما الـ 15 بعد أن أنجبت الزوجة توائم ثنائية وثلاثية وخماسية.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كارين صاحبة الـ 40 عاما، وزوجها السيد ديون ديريكو (49 عاما) بانتظار مولودهم الجديد.
وكشفا عن ذلك من خلال الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع Doubling Down with the Derricos على قناة TLC الأمريكية.
وبحسب ما نشر موقع "ذا صن"، فإن الزوجين استقبلا توأمهما الأول دالاس ودينفر (10 أعوام)، ثم التوأم الخماسي دينيكو وداريز وديوني ودايسيان ودايتن (ثمانية أعوام).
كذلك رزقا بعدها بالتوأم الثلاثي دييز وديور وكارتر (ثلاثة أعوام)، لكن كارتر فارق الحياة بعد ساعات من ولادته.
وفي عام 2019، رزقت كارين وديون بحمل آخر، لينجبا التوأم الثلاثي داوسين ودي آرين ودايفر، ليصل إجمالي أطفالهما إلى 14.
المصدر: سبوتنيك
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