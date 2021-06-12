الحملقد تتلّقى خبراً جيداً يتعلّق بمسعى سابق أو بمشروع قديم طواه النسيانالثورقد يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقعالجوزاءيتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابهالسرطانجاهد وثابر في سبيل تحقيق خططك وأهدافكالأسدلن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك لدى أرباب العملالعذراءيحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتراً وإرباكاً سرعان ما يزولانالميزانتتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيريةالعقربلا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريكالقوستكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعضالجديكُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقاتالدلوعليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلةالحوتقد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط