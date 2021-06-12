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برجك اليوم

Lebanon 24
12-06-2021 | 22:50
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الحمل
قد تتلّقى خبراً جيداً يتعلّق بمسعى سابق أو بمشروع قديم طواه النسيان
الثور
قد يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقع
الجوزاء
يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه
السرطان
جاهد وثابر في سبيل تحقيق خططك وأهدافك
الأسد
 لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك لدى أرباب العمل
العذراء
يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتراً وإرباكاً سرعان ما يزولان
الميزان
تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية
العقرب
لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك
القوس
تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض
الجدي
 كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات
الدلو
عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة
الحوت
قد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط
 
المصدر: السومرية
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