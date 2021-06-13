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ممرضة تزعم أن لقاح كورونا "مغنط" جسدها.. هل نجحت في إثبات ذلك؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2021 | 09:00
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فشلت ممرضة من ولاية أوهايو الأميركية في إثبات أن لقاح كوفيد-19 يجعل متلقيه "ممغنطين"، وهي نظرية مؤامرة انتشرت بشكل ملفت في بعض الولايات الأميركية.

وحاولت الممرضة، خلال جلسة استماع للجنة الصحية في ولاية أوهايو، أن تثبت النظرية "المزيفة" عبر وضع مفتاح ودبوس صغير على جسدها أمام الحاضرين، إلا أنها فشلت في النهاية وكلما وضعتها على جسدها سقطا.

وانتشرت شائعات كثيرة بشأن اللقاحات من قبل كثيرين سواء في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومنها أنه "يحتوي شرائح إلكترونية تسجل المعلومات"، أو "يغير الحمض النووي للإنسان" ويسبب العقم وغيرها.

وفندت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية "سي.دي.سي" الأميركية جميع "الخرافات" والمعلومات غير الموثقة علميا حول اللقاح، كما أنها تؤكد أن اللقاحات لا يمكن أن تجعل جسم الإنسان ممغنطا.

وتقول المركز إن لقاحات كوفيد-19 لا تحتوي على مكونات يمكن أن تنتج مجالا كهرومغناطيسيا في موقع الحقن" ، وتضيف أن "جميع اللقاحات خالية من المعادن مثل الحديد والنيكل والليثيوم، بالإضافة إلى أي منتجات مصنعة مثل الإلكترونيات الدقيقة والأقطاب الكهربائية وأشباه الموصلات النانوية".
المصدر: الحرة
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