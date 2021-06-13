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قيّد شخصا خارج هيكل مروحيته بشريط لاصق.. وحلق به في السماء! (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2021 | 00:21
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رفعت لجنة التحقيقات الروسية دعوى جنائية ضد طيار وافق على تنفيذ طلعة مع شخص تم إلصاقه بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل فيديو مثير لـ"يوتيوب".

وصرحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية، يليما ماركوفسكايا، اليوم السبت أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية، مشيرة إلى أن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44" وتم منع الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقا.

ولفتت المسؤولة إلى أن الشخص الذي ألصق بالمروحية تم تصنيفه كضحية، على الرغم من أن الطلعة نفذت على ما يبدو بموافقته.

وسبق أن أوضحت لجنة التحقيقات أن مبادرة تنفيذ هذه الطلعة في مايو الماضي تعود إلى المدون ميخائيل ليتفين، وهو كان في داخل المروحية ونشر فيديو الطلعة على قناته في "يوتيوب".

واستجوبت لجنة التحقيقات المدون وأطلقت تحقيقات معه.
المصدر: روسيا اليوم

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