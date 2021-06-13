منوعات

في يومها العالمي... تعرفوا على الآلة التي غيّرت حياة النساء

Lebanon 24
13-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-832857-637592120116967060.jpg
Doc-P-832857-637592120116967060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتفل العديد من الأشخاص حول العالم بـ”يوم ماكينة الخياطة” الذي يصادف في يوم 13 حزيران من كل عام، وهي مناسبة تسلط الضوء على أهمية هذه الآلة التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ البشرية.
 
 
وفعلياً، فإن اختراع آلة الخِياطة جعلت عملية صناعة الملابس أسهل وأسرع وأكثر انسيابية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ وجود آلات خياطة مخصصة للاستخدام المنزلي يعني تمكين النساء من الخِياطة وإصلاح الملابس يدوياً، وفق ما ذكر موقع “timeanddate“.

كذلك، يمكن لهذه الآلة أن تكون مجالاً لفرصة عمل، ومن خلال استخدامها في هذا المضمار، يمكن تحصيل الأرباح وتحقيق مداخيل. ولهذا، فإن آلة الخِياطة تلعب دوراً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أنحاء العالم.

ويمكن الاحتفال بهذه المناسبة من خلال اخراج ماكينة الخِياطة الخاصة بك واستخدامها لحياكة ملابس جديدة. كذلك، إذا كنت ترغب دائماً في تعلم الخياطة، فإن هذه المناسبة تدفعك لبدء ذلك.
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-06-13
11:00 | 2021-06-13
08:00 | 2021-06-13
05:00 | 2021-06-13
04:31 | 2021-06-13
02:37 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website