روبوت يدخل الحرم المكي في السعودية.. هذه مهمته

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السّعودية عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم من دون تلامس ومن دون إعاقة حركة زوار الحرمين.ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس“، فقد أوضح السديس أنّ التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيراً إلى أنها “ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.وفي سياق حديثه، أشاد السديس بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، بحسب ما ذكرت “واس”.