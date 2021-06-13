الحملتشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوبالثورلا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أملالجوزاءتعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازهالسرطانقد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتةالأسدتستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ماالعذراءأنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاحالميزانلقمر في برجك يجعلك تنظر إلى الأمور بواقعية أكثر، وتشرق بجاذبية كبرى وتقضي أوقاتاً حلوة مع الزملاءالعقربقد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرةالقوستتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائكالجدييوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدةالدلوعودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العملالحوتتتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح