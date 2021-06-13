الحمل
تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب
الثور
لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل
الجوزاء
تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه
السرطان
قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة
الأسد
تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما
العذراء
أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح
الميزان
لقمر في برجك يجعلك تنظر إلى الأمور بواقعية أكثر، وتشرق بجاذبية كبرى وتقضي أوقاتاً حلوة مع الزملاء
العقرب
قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة
القوس
تتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك
الجدي
يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدة
الدلو
عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العمل
الحوت
تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح