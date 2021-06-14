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دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)

Lebanon 24
14-06-2021 | 15:00
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين 4 سيدات من جهة وسيدتين من جهة أخرى تحمل إحداهما السلاح، داخل أحد المراكز التجارية في مدينة واشنطن الأميركية.
 
ويظهر الفيديو رجلاً دخل إلى المحل الذي تقف على بابه السيدة المسلّحة من دون أن يقوم بأيّ ردّ فعل أو يحرّك ساكناً حيث دخل بشكل طبيعي جداً وكأنّه لا يوجد أي إشكال أو ظهور للسلاح أمامه. 
 
 
 

المصدر: سبوتنيك

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