حديقة حيوانات تعلن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض في فلوريدا

أعلنت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأميركية عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي الأسبوع الماضي، وهو الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.وولدت الصغيرة لأنثى يطلق عليها اسم ألاكي وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لموقع “abcnews“.تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا.وتُعد صغيرة وحيد القرن ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر.