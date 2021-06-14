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حديقة حيوانات تعلن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض في فلوريدا

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:00
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أعلنت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأميركية عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي الأسبوع الماضي، وهو الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.

وولدت الصغيرة لأنثى يطلق عليها اسم ألاكي وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لموقع “abcnews“.

تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا.

وتُعد صغيرة وحيد القرن ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر.
 
قالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك: “صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة”.
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