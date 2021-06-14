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منوعات
فيديو يحبس الأنفاس.. تقييدُ رجل بمروحية والإنطلاق به نحو السماء
Lebanon 24
14-06-2021
|
23:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجربة مرعبة وتحبسُ الأنفاس، إذ قام شابٌ روسي بربط شخصٍ آخر بمروحية صغيرة من الخارج وطار فيه إلى السماء.
وبحسب التقارير، فإنّ المدوّن الروسي المعروف ميخائيل ليتفين وثق التجربة في مقطع فيديو نُشر عبر منصة “يوتيوب”، وتبلغ مدته 4 دقائق و 27 ثانية.
ويُظهر الفيديو شروع أشخاص بربط رجلٍ بهيكل المروحية وذلك من خلال اللواصق المتينة. وبعد ذلك، أقلعت الطائرة وعلى متنها المدون ليتفين وشخصين آخرين لتوثيق التجربة. وفي الوقت نفسه، جرى ربط كاميرا مع الشخص المربوط بالطائرة لرصد تعابير وجهه بشكل دقيق.
وفي نهاية الفيديو، هبطت الطائرة بسلام على الأرض وشعر الأشخاص بالفرح لنجاح التجربة، لكن السلطات الروسية انتبهت للأمر مؤخراً خصوصاً أن التجربة حصلت في أواخر شهر أيار الماضي، وتحديداً في منطقة فيرخني مياتشكوفو بالقرب من موسكو.
وحالياً، فإنّ ليتفين يخضع للتحقيق من قبل السلطات الروسية، علماً أنه معروف بتسجيل الفيديوهات الصادمة والمقالب الفكاهية.
ومع هذا، فقد رفعت لجنة التحقيقات الروسية دعوى جنائية ضد الطيار الذي وافق على تنفيذ الطلعة الجوية.
وصرحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية، مشيرة إلى أن “السلطات صادرت المروحية من طراز روبنسون آر 44″وتم منع الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقاً.
ولفتت المسؤولة إلى أن الشخص الذي ألصق بالمروحية تم تصنيفه كضحية، على الرغم من أن الطلعة نفذت على ما يبدو بموافقته.
وإلى جانب ذلك، فقد أوضحت لجنة التحقيقات أن مبادرة تنفيذ هذه الطلعة الجوية الخطيرة تعود إلى المدون ميخائيل ليتفين خصوصاً أنه كان داخل المروحية ونشر فيديو الطلعة على قناته في “يوتيوب”.
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